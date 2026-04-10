Keçiören'de Kadınlara Yönelik Psikososyal Destek Programı Başladı
Keçiören'de Kadınlara Yönelik Psikososyal Destek Programı Başladı

10.04.2026 09:27  Güncelleme: 10:33
Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi, kadınların psikolojik iyi oluşlarını desteklemek amacıyla düzenlediği programla duygu farkındalığını artırmayı hedefliyor. Üç uzman psikolog eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılara duygularını tanıma ve ifade etme becerileri kazandıracak.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi psikologları tarafından düzenlenen Kadınlara Yönelik Psikososyal Destek Programı, Kardeşler Kadınlar Günevi'nde başladı. Dört hafta sürecek programın ilk buluşması, "Duygularını Keşfetmeye Hazır Mısın?" başlığıyla gerçekleştirildi.

İlk hafta etkinliklerinde kadınlar, duyguların tanınması ve ifade edilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar yaptı. Katılımcılar, duygu farkındalığını artırmaya yönelik grup etkinlikleri sayesinde hem kendi deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu hem de sosyal destek duygusunu güçlendirdi.

Uzman psikologlar tarafından gerçekleştiriliyor

Kadınların psikolojik iyi oluşlarını desteklemek ve duygusal farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan programa katılan kadınlar, uzman psikologlar eşliğinde duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade etme ve anlama üzerine çeşitli etkinliklere katıldı.

Program kapsamında yapılan psiko-eğitimler ve grup paylaşımlarıyla katılımcıların hem kendilerini daha iyi tanımaları hem de günlük yaşamlarında kullanabilecekleri pratik beceriler kazanmaları hedefleniyor.

Dört hafta sürecek program kapsamında ilerleyen haftalarda stresle baş etme yöntemleri, sınır koyma ve hayır diyebilme becerileri ile kişisel gelişim ve değişim sürecini fark etme gibi konular ele alınacak.

Kaynak: ANKA

