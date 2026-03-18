Kadınlarda Davranışsal Bağımlılıklar Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlarda Davranışsal Bağımlılıklar Tartışıldı

Kadınlarda Davranışsal Bağımlılıklar Tartışıldı
18.03.2026 05:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, BM'de kadınların davranışsal bağımlılıklarını ele aldı, görünmez sorunlara dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu Genel Sekreteri Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, davranışsal bağımlılıkların özellikle kadınlar açısından çoğu zaman görünmez kaldığını ve bu durumun hem toplumsal damgalama hem de hizmetlere erişimdeki sınırlılıklar nedeniyle daha da derinleştiğini belirtti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, New York'ta, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70. oturumu (CSW70) kapsamında, kadınlar ve kız çocukları arasında giderek artan davranışsal bağımlılıklara dikkati çekmek amacıyla bir yan etkinlik düzenledi.

BM Merkez binasında "Çağımızın Belirleyici Bir Sorunu: Kadınlarda Davranışsal Bağımlılıklar ve Kadına Duyarlı Halk Sağlığı Yaklaşımları" başlığı altında düzenlenen etkinliğe, Türk heyetinin yanı sıra değişik ülkelerden temsilciler ve sivil toplum örgütü üyeleri konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte söz alan Büyükelçi Güllüoğlu, davranışsal bağımlılıkların özellikle kadınlar açısından çoğu zaman görünmez kaldığını, bu durumun hem toplumsal damgalama hem de hizmetlere erişimdeki sınırlılıklar nedeniyle daha da derinleştiğini vurguladı.

Güllüoğlu, kumar bağımlılığı ve diğer davranışsal bağımlılık türlerinin kadınlar ve kız çocukları arasında artış gösterdiğine dikkati çekerek, bu artışın sosyal izolasyon, ekonomik kırılganlıklar, aile içi yükler ve travma gibi faktörlerle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Özellikle kriz, göç ve afet gibi durumlarda kadınların bağımlılık risklerine daha açık hale geldiğine işaret eden Güllüoğlu, Yeşilay'ın önleme, tedavi ve rehabilitasyon alanındaki bütüncül yaklaşımına da değinerek danışmanlık merkezleri, toplum temelli önleme programları ve uluslararası işbirlikleri aracılığıyla kadınlara yönelik hizmetlerin güçlendirildiğini aktardı.

Mehmet Güllüoğlu, kadınlara özgü ihtiyaçları gözeten, güvenli ve erişilebilir hizmet modellerinin yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, travma bilgili ve toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların, sürdürülebilir çözümler için kritik olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte, farklı ülkelerden katılan konuşmacılar da kendi deneyimlerini paylaşarak, davranışsal bağımlılıkların küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ortaya koydu. Katılımcılar, kadınların bağımlılık süreçlerinde maruz kaldığı yoksulluk, şiddet, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği gibi çoklu kırılganlıkların altını çizdi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlarda Davranışsal Bağımlılıklar Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

05:17
ABD Başkanı Trump’tan Joe Kent’in istifasına ilk yorum
ABD Başkanı Trump'tan Joe Kent'in istifasına ilk yorum
04:47
Savaşta 19. gün İran’ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
02:45
İran’dan Trump’a gözdağı: Sürprizlerimizi beklesin
İran'dan Trump'a gözdağı: Sürprizlerimizi beklesin
02:42
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 07:04:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kadınlarda Davranışsal Bağımlılıklar Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.