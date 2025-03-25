Kadınların El Emeği Ürünleri Sergilendi

Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Adıyaman Yeni Mahalle'de bulunan Eliyaman Yöresel Ürünler Pazarında bulunan kadın girişimcilerin yapmış olduğu ürünler tek tek sergilendi. Mum, bakır sanatları, el örgüler, ahşap boyama gibi ürünlerin yer aldığı sergi vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Yaklaşık bir hafta boyunca açık olacak olan sergide kadınlar, yaptıkları ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Herkesi davet ettiklerini dile getiren kadın girişimciler; "Yıkılmış şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için kadınlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde kurdukları kooperatiflerde yaptıkları ürünler sergileniyor.

Hepimiz depremzedeyiz, bir kaçımız enkazdan çıktık. Çoğu malzememiz enkazda kalmıştı. Bizlerde yeniden ayağa kalkmak için bu ürünleri yaptık. Herkesi mutlaka bekliyoruz" diye konuştu.