Kadınların el emeğiyle ürettikleri çeyizlik eşyalar sergilendi - Son Dakika
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Kadınların el emeğiyle ürettikleri çeyizlik eşyalar sergilendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde kadınların el emeğiyle ürettikleri çeyizlik eşyalar sergilendi. Sergi, geleneksel dantel örtülerden işlemeli nevresim takımlarına kadar geniş bir yelpazede el emeği ürünleri tanıttı.

15.08.2024 23:16
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Kadınların el emeğiyle ürettikleri çeyizlik eşyalar sergilendi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Kurbanbaba Gençlik Merkezi, kadınların el emeğiyle ürettikleri çeyizlik eşyaların sergilendi. Kadınların hem çeyiz hazırlığı hem de ekonomik kazanç elde etmek amacıyla büyük bir titizlikle hazırladıkları el işi ürünler, sergi boyunca büyük ilgi gördü.

Şahinbey Belediyesine bağlı Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde bulunan el sanatları kursuna katılan kadınlar, yaptıkları el emeği çeyizleri sergiledi. Sergide, geleneksel dantel örtülerden işlemeli nevresim takımlarına, iğne oyalarından dekoratif ev aksesuarlarına kadar geniş bir yelpazede el emeği ürünler tanıtıldı. Katılımcılar, hem bu özel ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu hem de satın alarak kadınların emeğine destek verdi. Kurbanbaba Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerin kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

"İş yeri açıp para kazanan öğrencilerimiz var"

Öğrencilerin kurs sayesinde iş yeri açtığını belirten kurs öğretmeni Songül Çiloğlu, "Bugün burada 1 yıl boyunca yaptığımız ürünlerin sergisini yapıyoruz. Bu kurslar meslek edindirme kursları. Öğrenciler burada kendilerine çeyiz ürünleri hazırlar. Anneler çocukları için daha ekonomik olduğunu düşünerek çeyiz hazırlıyorlar. Burada iş öğrenip sipariş alan öğrencilerimizde var. Aile bütçesine katkı bulunan öğrencilerimizde var. Şu anda buradan işi öğrenip kendisine iş yeri açıp para kazanan öğrencilerimizde var. Hatta benim gibi öğretmenlik yapan öğrencilerimizde bulunmakta" dedi.

"Burası bizim terapi merkezimiz"

Kursun öğrencilere çok şey kattığını söyleyen öğrenci Lütfiye Şahan, "Bize burada çok güzel imkanlar sağlandı. Benim içim çok önemli bir yer burası. Ben hem kendime yapıyorum hem de sipariş üzerine çalışıyorum. Burası bana geçim kaynağı oldu diyebilirim. Benimle birlikte birçok kadının hayatına katkı sağlayan bir kurs. Burası bizim terapi merkezimiz. Biz burada sosyalleşiyoruz. Ev hanımları için çok önemli bir alan" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kadınların el emeğiyle ürettikleri çeyizlik eşyalar sergilendi - Son Dakika

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