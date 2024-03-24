Kadınların el emekleri aile ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Kadınların el emekleri aile ekonomilerine katkı sağlıyor

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Elazığ'da Halk Eğitimi Merkezi Harput Sergi Salonu'nda eğitim alan kadınlar, ürettikleri el emeklerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yaklaşık 60 kadın, çeşitli el becerilerini kullanarak seramik, iğne oyası, amigurumi gibi ürünler yapıyor ve bu ürünleri sergi salonunda satıyor. Kadınlar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de para kazanarak ailelerine destek oluyor. Harput turistik bölge olduğu için talepler yoğun oluyor ve kadınlar ürün yetiştirmekte zorlanıyor. Halk Eğitim Merkezi Harput Sergi Salon Sorumlusu Ayfer Vural, kadınların üretimlerinin çok güzel olduğunu ve onlara destek olmanın bir fon gibi olduğunu belirtiyor.

24.03.2024 10:15
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Kadınların el emekleri aile ekonomilerine katkı sağlıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da kadınlar, Halk Eğitimi Merkezi Harput Sergi Salonu'nda bir yandan üretirken diğer yandan da ürettiklerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, bünyesinde bulunduğu kurslarla vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede başta ev kadınları olmak üzere her kesimden vatandaş, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılarak el becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan sergi salonunda yaklaşık 60 kadın eğitim görüyor. Amigurumiden tel kırmaya, seramikten iğne oyasına binler çeşit ürün yapan kadınlar, el emeklerini bu sergi salonunda satarak ekonomilerine katkı sağlıyor. Bazı dönemlerde taleplere yetişmekte zorlanan kadınlar yaz için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan boş zamanlarını değerlendirerek sosyalleşen kadınlar bir yandan da hem el becerilerini geliştiriyor hem de para kazanıyor.

4 yıldır kursa gittiğini belirten kursiyerden Burcu Atalanoğlu,"İlk önce çanta ile başladım ardından amigurumi bebekler yapmaya geçtim. Kışın elimizdeki ürünleri hazırlıyoruz. Yaza hazırlık yapıyoruz. Harput turistik bölge olduğu için çok yoğun oluyor. Ürün yetiştiremiyoruz. Satışlarımızda çok güzel. Evde oturmaktansa gelip burada para kazanıyorum, eşime yardım ediyorum. Çocuklarımın masrafını tek başına karşılıyorum" dedi.

Harput'ta güzel bir çalışmanın olduğunu aktaran kursiyer Gülhan Yücesu, "10 yıldır Ayfer hocamızın yanındayız. Boş zamanlarımda burada el işleri yapıyoruz. Takı ve örgü olmak üzere el sanatları yapıyoruz. Sonra bunların satışını yapıp ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ben ve diğer arkadaşlarım ailemize katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Harput Sergi Salon Sorumlusu Ayfer Vural, "Burada her şey üretiyoruz. İğne oyasından kolyeye, cezaevi tekniğinden, amigurumiye kadar yapıyoruz. Kolyeler, seramik ve ahşap boyama, tel kırma, çantalar, iğne oyası olmak üzere akla gelen her şeyi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımıza bir seccade yaptık. Şuanda Katar emirinde bile o seccademiz istendi. Buradaki 60 kadın çok güzel çalışıyor. Kışın üretip, yazın satışa çıkartıyorlar. Kadınlarımıza çok güzel bir destek. Bir fon gibi oluyor" şeklinde konuştu.

Kadınların el emekleri aile ekonomilerine katkı sağlıyor
Kaynak: İHA

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