Kadınların Haklarını Öğrenmeleri İçin Eğitim Programı Tamamlandı

(ANTALYA) - Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı'na (KİHEP) katılan kadınlara sertifikalarını veren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Ben görevde olduğum sürece bu eğitimler devam edecek. Kadınların hem sosyal hem siyasi hem de ekonomik hayatta daha güçlü olmalarını istiyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin "Eşitlik Yerelde Başlar" sloganı ile gerçekleştirdiği, kadınlara yönelik hakların yer aldığı Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı tamamladı. Programı başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifikalarını Kotan'ın elinden aldı.

"Kadınların hem sosyal hem siyasi hem de ekonomik hayatta daha güçlü olmalarını istiyoruz"

Kadınların haklarını öğrenmesi ve adaletli bir düzen içinde yaşamaları için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Kotan, "Eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kadınları tebrik ediyorum. Onları tebrik ediyorum. En temel yaşam hakları ve anayasal haklarını öğrenmeleri ve savunmaları noktası da bizim için önemli. Bizler her zaman için onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınların hem sosyal hem siyasi hem de ekonomik hayatta daha güçlü olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Ben görevde olduğum sürece bu eğitimler devam edecek"

Cumhuriyetin kazanımlarını korumak zorunda olduklarını belirten Kotan, "Ben Atatürkçü bir annenin çocuğu olarak doğdum ve bir Atatürkçü olarak da yoluma devam ediyorum. Ben görevde olduğum sürece bu eğitimler devam edecek. Doğanın dengesi eşitlik üzerine kurulmuştur. Bu dengeyi bozanlar da hep karanlığa sürüklenmiştir. Biz de bu eşitliği Konyaaltı'nda daha da büyüteceğiz. Sertifika alan herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.