Kadınların Okuma Yazma Mezuniyeti Coşkusu

Muş'un Bulanık ilçesinde okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 50 kadın, cübbe giyip keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezince (ADEM) düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan 50 kadın için tören düzenlendi.

ADEM konferans salonunda düzenlenen programda, eğitimi başarıyla tamamlayarak belgelerini alan kursiyerler, cübbe giyip pasta kesti.

Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kadınların azminin ve kararlılığının takdire değer olduğunu belirtti.

Eğitimini tamamlayan kadınları tebrik eden Koşansu, "Bu yaşta okumanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Sizler bu zorluğu başararak okuma ve yazmayı öğrendiniz. Sizler burada en güzel örneklerden birini sergiliyorsunuz. Bu cesaretiniz ve azminiz için hepinizi kutluyorum." dedi.

Kurs öğretmeni Yasemin Çeliker ise "Kadınların gayreti önemli bir başarı hikayesidir. Bugün burada sadece bir kursun tamamlanmasını kutlamak için değil, aynı zamanda azmin, kararlılığın ve öğrenme sevgisinin güzel bir örneğini kutlamak için bir araya geldik. Sizler sadece harfleri, kelimeleri ve cümleleri öğrenmediniz, aynı zamanda kendinize olan güveninizi de güçlendirdiniz." diye konuştu.

Programa, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı, Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ve Kaymakam Koşansu'nun eşi Yağmur Koşansu katıldı.