Tekirdağ'da Kadınlar Dayanışma Çatısı Altında Güçleniyor

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların psikolojik açıdan güçlenmesini desteklemek, yeni beceriler kazanmalarını sağlamak ve dayanışma duygusunu artırmak amacıyla Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezi'nde "Kendim İçin Yaptığım Küçük Şeyler Atölyesi" düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Psikoloğu Damla Kurum'un yönettiği Kendim İçin Yaptığım Küçük Şeyler Atölyesi'nde, kadınların günlük yaşamda kendileri için yaptıkları küçük ama anlamlı seçimleri fark etmeleri ve bu farkındalığın öz şefkat ile buluşturmaları hedeflendi.

Atölye kapsamında gerçekleştirilen paylaşımlar, sohbetler ve mini oyunlar sayesinde katılımcılar, kendilerine dışardan bakma ve iç seslerini daha şefkatli bir biçimde dinleme imkanı buldu. Atölye sayesinde kadınlar yalnız olmadıklarını hissederken, öz şefkatin günlük yaşamda nasıl uygulanabileceğine ilişkin de farkındalık kazandı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, kendilerine zaman ayırmanın önemini, küçük iyiliklerin ruhsal güçlenmedeki etkisini ve şefkatli bir iç sesin varlığını yeniden keşfetti.