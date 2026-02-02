Tekirdağ'da Kadınlar Dayanışma Çatısı Altında Güçleniyor - Son Dakika
Tekirdağ'da Kadınlar Dayanışma Çatısı Altında Güçleniyor

02.02.2026 13:52  Güncelleme: 15:10
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kendim İçin Yaptığım Küçük Şeyler Atölyesi'nde kadınlar, günlük yaşamda kendileri için yaptıkları seçimlerin farkına vararak öz şefkat geliştirmeyi öğrendi.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların psikolojik açıdan güçlenmesini desteklemek, yeni beceriler kazanmalarını sağlamak ve dayanışma duygusunu artırmak amacıyla Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezi'nde "Kendim İçin Yaptığım Küçük Şeyler Atölyesi" düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Psikoloğu Damla Kurum'un yönettiği Kendim İçin Yaptığım Küçük Şeyler Atölyesi'nde, kadınların günlük yaşamda kendileri için yaptıkları küçük ama anlamlı seçimleri fark etmeleri ve bu farkındalığın öz şefkat ile buluşturmaları hedeflendi.

Atölye kapsamında gerçekleştirilen paylaşımlar, sohbetler ve mini oyunlar sayesinde katılımcılar, kendilerine dışardan bakma ve iç seslerini daha şefkatli bir biçimde dinleme imkanı buldu. Atölye sayesinde kadınlar yalnız olmadıklarını hissederken, öz şefkatin günlük yaşamda nasıl uygulanabileceğine ilişkin de farkındalık kazandı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, kendilerine zaman ayırmanın önemini, küçük iyiliklerin ruhsal güçlenmedeki etkisini ve şefkatli bir iç sesin varlığını yeniden keşfetti.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kadınlar Dayanışma Çatısı Altında Güçleniyor - Son Dakika

