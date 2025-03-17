Kadıoğlu, Red Flag-2025 Tatbikatını Ziyaret Etti

(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, ABD ziyareti kapsamında, 10- 21 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen Red Flag-2025/2 Tatbikatına katılan Türk Hava Kuvvetleri unsurlarını ziyaret etti.

Tatbikata 5 adet F-16 uçağı ve 71 personel ile katılan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı unsurlarını denetleyen Orgeneral Kadıoğlu, incelemelerde bulundu.

Orgeneral Kadıoğlu, incelemelerinin ardından tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne de katılarak tatbikat kapsamında icra edilen faaliyetleri yerinde takip etti.