Avukat Dere: 70 Yaşındaki Tutuklu Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları'nun Bugün Mr'ı Çekildi, Sağlığı Risk Altında

(İSTANBUL) Avukat Mine Cebeci Dere, CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında 16 Eylül'den beri tutuklu bulunan 70 yaşındaki tutuklu Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları'nun bugün MR'ının çekildiğini, sağlığının risk altında olduğunu duyurdu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve arkadaşlarına yönelik operasyon kapsamında 16 Eylül'den beri tutuklu bulunan 70 yaşındaki tutuklu Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları'nun bugün MR'ının çekildiğini, sağlığının risk altında olduğu açıklandı. Konuya ilişkin açıklamayı Avukat Mine Cebeci Dere yaptı. Yazılı açıklama şöyle:

"Rahatsızlığın ilerlemesi konuşma ve yutkunma bozuklukları ile denge kaybı yaşatacaktır"

"Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları 16/09/2025 tarihinden beri tutukludur. Tutuklu kaldığı süre boyunca dahiliye, kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji dahil olmak üzere birçok kez Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. 70 yaşını aşmış olması sebebiyle rahatsızlıkları tutuklu kaldığı süre boyunca daha da artmaktadır. Beyin sapından kaynaklanan kas hastalığı olan Myestenia Gravis etkileri artması sebebiyle 30/01/2026 tarihinde de Silivri Devlet Hastanesi Nöroloji ve Beyin Cerrahisi bölümüne gidip muayene olmuştur. 06/02/2026 tarihinde de MR çekilmiştir. Bu rahatsızlığın ilerlemesi konuşma ve yutkunma bozuklukları ile denge kaybı yaşatacaktır."