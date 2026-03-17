Kadir Gecesi'nde 5 Bin Kişiye Salep İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadir Gecesi'nde 5 Bin Kişiye Salep İkramı

17.03.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kadir Gecesi'nde 4 ilde 5 bin kişiye salep ikram etti.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla 4 ilde yaklaşık 5 bin kişiye salep ikramında bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kastamonu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'daki tarihi camilerde program düzenlendi.

İftardan sonra Kastamonu'da Nasrullah Kadı Camisi, Karabük'te Dedeoğlu Camisi, Bartın'da Şadırvan Camisi ve Zonguldak'ta Yeni Cami'yi dolduran vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyen vatandaşlar dua etti.

Cami çıkışında 4 ilde yaklaşık 5 bin kişiye salep ikram edilerek, vakıf geleneğinin paylaşma ve ikram kültürü yaşatıldı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, gazetecilere, vakıf kültürünün asırlardır paylaşmayı, gönüllere dokunmayı ve kardeşliği büyütmeyi öğütlediğini belirtti.

Kadir Gecesi'nde bu kültürü yaşatmanın heyecanı içinde olduklarını anlatan Alper, "Bu gece vesilesiyle vatandaşlarımıza salep ikram ederek bu güzel geleneğin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduk. Rabb'im bu mübarek geceyi birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmeye vesile eylesin." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi'nde 5 Bin Kişiye Salep İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 11:24:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadir Gecesi'nde 5 Bin Kişiye Salep İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.