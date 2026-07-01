Kadir İnanır'ın Hatırası İstanbul'da Yaşayacak

(İSTANBUL) Geçen hafta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta sinema oyuncusu Kadir İnanır'ın hatırası için İETT özel bir saygı otobüsü tasarladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT, kültürel ve sosyal projelerine devam ediyor. Bu kapsamda cuma günü ölen ve pazar günü düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçı Kadir İnanır için özel bir saygı otobüsü tasarlandı ve İstanbullular ile buluşturuldu. Sanatçının fotoğrafları, filmlerinden görseller ve toplumun her kesiminin hafızasında yer etmiş sözleri ile tasarlanan saygı otobüsü 57UL Beşiktaş– Kuruçeşme hattında hizmete başladı.

Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yılanların Öcü gibi, Türk Sineması'nın başyapıtı filmleri başta olmak üzere 180'den fazla filme hayat veren, mesleki hayatı sayısız ödülle taçlandırılan Kadir İnanır'ın hatırası İstanbul caddelerinde İETT'nin saygı otobüsü ile anılmaya devam edecek.