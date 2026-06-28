Kadir İnanır'ı Kaybettik - Son Dakika
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Kadir İnanır'ı Kaybettik

28.06.2026 14:18
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Usta oyuncu Kadir İnanır, 77 yaşında kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

(İSTANBUL) - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul'da düzenlenen törene katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Krallarımızı yavaş yavaş kaybediyoruz" dedi.

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi'nde önceki gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayata veda etti. İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törene, İnanır'ın ailesi, arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.

Törende gaztecilere açıklama yapan konuşan Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca, şunları söyledi:

"Çok büyük bir ikondan, çok büyük bir sanatçıdan bahsediyoruz. Yani sadece sadece benim dayım değil. Ülkenin dayısıydı, abisiydi. Çok önemliydi. Birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük bir bölümü onun gibi yürüdü, onun gibi güldü, onun gibi giyindi. Çok üzgün ve şaşkınım. Tabii ki hiç kimseye yakışmıyor, ölüm demekte bile zorlanıyorum. Ama sanki ben hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak diye düşünüyordum. O yüzden çok tuhaf. Gerçekliğine inanmıyorum. Çok üzgünüm. Bir de yani annemi de kaybettik 3 gün önce üst üste."

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise "Çok üzgünüz, yani bir dev gitti. Bir dönem daha kapandı. Biraz önce de aynı şeyi söyledim: Krallarımızı yavaş yavaş kaybediyoruz. Kadir ağabey ünlü bir oyuncu değildi, bu ülkenin milli değerlerinden biriydi bence. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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