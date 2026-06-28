Kadir İnanır İçin Cenaze Töreni

13.00 - 17.00 - Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek. İnanır, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisi tarafından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "özgürlük talebiyle" Bağcılar Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen parlamento başkanlarıyla, TBMM İstanbul Çalışma Ofisi'nde görüşecek. (İSTANBUL)

22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu, Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak. (LOS ANGELES)

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