Kadir İnanır İçin Cenaze Töreni Düzenlenecek

(İSTANBUL) - Hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır için yarın saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. İnanır, ikindi namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın cenaze programı belli oldu. İnanır için yarın saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.
Usta sanatçının cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak.
Kadir İnanır, cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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