Kadir İnanır, kontrolleri için hastaneye gitti - Son Dakika
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Kadir İnanır, kontrolleri için hastaneye gitti

Kadir İnanır, kontrolleri için hastaneye gitti

Usta oyuncu Kadir İnanır, beyin cerrahı Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesine giderek rutin kontrollerini yaptırdı. Kontrollerin ardından fizik tedaviye devam edeceği belirtildi.

29.05.2024 19:49
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Bir süredir fizik tedavisi alan usta oyuncu Kadir İnanır'ın kontrolleri için Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesine gittiği bildirildi.

Oyuncu Jülide Kural, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İnanır'ın, doktoru beyin cerrahı Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle birkaç gün sürecek rutin kontrolleri için hastaneye gittiğini belirtti.

Rutin kontrollerin ardından İnanır'ın fizik tedaviye devam edeceğini aktaran Kural, şunları kaydetti:

"Önemli yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Yeditepe Üniversite Hastanesinde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir. Bu süreç salt kontrol amaçlı olmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam gerçek dışı haberlere kulağınızı kapamanızdır. Tahmin edeceğiniz gibi bu tür durumlar uzun soluklu ve emek isteyen bir zaman diliminde ancak sonuca ulaşabilir. Bu sabrın ve özenin siz sevenlerinde olduğuna inanıyorum. Bu konudaki en büyük güvencemiz Kadir İnanır'ın mücadele gücü ve kararlığıdır. Hepimizin bildiği gibi bu ülke topraklarının onu sağduyusuna, vicdanına ve değiştirebilme gücüne ihtiyacı var."

Kaynak: AA

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