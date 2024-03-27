Kadir İnanır Yoğun Bakımda Tedavi Ediliyor - Son Dakika
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Kadir İnanır Yoğun Bakımda Tedavi Ediliyor

Kadir İnanır Yoğun Bakımda Tedavi Ediliyor

Sanatçı Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın tedavisinin devam ettiğini ve sonuçların olumlu olduğunu açıkladı. İnanır'ın bilinci açık ve motor hareketleri iyi. Tedavi süreci temkinli bir şekilde ilerliyor ve konuşma süreci için bekleniyor.

27.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:35
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Sanatçı Kadir İnanır'ın rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İnanır'da dün geceden beri iyi gelişmelerin olduğunu ve sabah saatlerinde çekilen MR'da sonuçları iyi görerek sanatçıyı uyandırdıklarını söyledi.

Extübe edilmesinin ardından İnanır'ın bilincinin de açık olduğunu aktaran Sağlam, "Kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi. Motor hareketleri iyi. Takip ediyoruz." dedi.

Sağlam, İnanır'ın daha önce de ciddi bir beyin ve akciğer ameliyatı geçirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 ay önce geçirdiği bir akciğer enfeksiyonu var. Kronik bir sigara içicisi. İnşallah bu vesileyle sigarayı da bırakmış olur, bundan sonraki hayatında. Fizik tedavi yapılıyor ama bu süreç ilerliyor, her an daha iyiye gidiyor. Damardaki radyolojik görüntüler de bunu destekliyor. Acile ilk başvurduğu zamanki tabloda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Şu anda sağ tarafın hareketleri iyi. Ama daha da iyi olmasını bekliyoruz. Akciğerleriyle ilgili sıkıntılarımız var. Onunla ilgili de gerekli tedbirleri alıyoruz. Çünkü her an multidisipliner bir ekip takip ediyor. Enfeksiyon hastalıklarındaki arkadaşlarla konsültasyonlar yapıldı ve antibiyotik tedavisine başlandı. Ciddi bir durum değil, ancak tedbir amaçlı bunu yapıyoruz. Tabii daha erken uyanmasını umuyorduk biz de."

Arada bazı olumsuzluklar ile tansiyon yükselmeleri sebebiyle süreci daha temkinli ve yavaş yürüttüklerini ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:

"Sonunda bugün güzel bir şekilde extübe oldu ve iletişim kurabiliyor. Eşini yanına aldık, kendisine bazı selamlar ulaştırıldı. Tepki veriyor, fizik tedavisine devam edeceğiz. Birkaç gün yoğun bakımdaki tedavisi yine devam edecek. Çünkü yavaş yavaş ilerlememiz, tedbirli olmamız gerekiyor. Konuşma sürecini daha sonra bekliyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Konuşması için şu an yorgun diyelim. Belirtiler daha sonra konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacağını gösteriyor. Dolayısıyla her şeyin düzelebileceğini umuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadir İnanır Yoğun Bakımda Tedavi Ediliyor - Son Dakika

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