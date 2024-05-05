Kadir Mısıroğlu'nun vefatının 5. yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadir Mısıroğlu'nun vefatının 5. yılında anma programı düzenlendi

Kadir Mısıroğlu\'nun vefatının 5. yılında anma programı düzenlendi

Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun vefatının 5. yılında düzenlenen 'Üstad Kadir Mısıroğlu Yad Sempozyumu'nda, Mısıroğlu'nun hayatı ve eserleri anıldı. Sempozyumda, Mısıroğlu'nun tasavvufi yolculuğu, hikaye romanları ve tarihçiliği üzerine sunumlar yapıldı. Konuşmacılar, Mısıroğlu'nun cesaretini ve tarihe olan vakıf oluşunu vurgulayarak, onun bir nesle damga vurduğunu belirtti.

05.05.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihçi Kadir Mısıroğlu, vefatının 5. yılında "Üstad Kadir Mısıroğlu Yad Sempozyumu"nda anıldı.

Mısıroğlu'nun kurucusu olduğu Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'nda gerçekleştirilen sempozyum öncesinde tarihçinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vakıf Başkanı Yusuf Cevahir, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, vakfın kuruluşuna, çalışmalarına ve vakıf binasının restorasyonuna ilişkin bilgi vererek, bu süreçlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Abdulrahman Acer, "Kadir Mısıroğlu Düşünce Dünyası ve Eserlerinde Tasavvuf'un İn'ikası" başlıklı sunumunda Mısıroğlu'nun tasavvufi yolculuğuna ve bu yolculuğun eserlerindeki tezahürüne değindi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Önder, Kadir Mısıroğlu'nun hikaye romanları üzerinden kurmacayı kullanarak tarih anlattığını ifade etti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Cafer Talha Şeker de bir tarihçi bakış açısıyla Kadir Mısıroğlu'nun Musul tezini devlet arşivleri üzerinden değerlendirdi.

"Osmanlı tarihi bilinmeden dünya tarihi yazılamaz"

Gazeteci ve yazar Yusuf Kaplan, "Kadir Mısıroğlu Tarihte Ne Yaptı?" başlıklı konuşmasında Mısıroğlu'nun belge arşivine ve belgeler üzerinden yaptığı tarihçiliğe değindi.

Kadir Mısıroğlu tarihçiliğinin araştırılması için vakfın bir enstitüye dönüşmesi gerektiğine işaret eden Kaplan, "Yaklaşık 70 ülkenin tarihi Osmanlı tarihi yazılamadan, yazılamaz. Halil İnalcık 'Osmanlı tarihi bilinmeden dünya tarihi yazılamaz.' dedi. Dünya tarihinin yazıldığı coğrafyayı biz bir şekilde şekillendirdik. Dolayısıyla uluslararası bir enstitü kurulmalı." dedi.

Kadir Mısıroğlu'nun cesaretli olduğunu vurgulayan Kaplan, "Ben Kadir Mısıroğlu'nun önümüzdeki süreçte giderek daha fazla keşfedileceğini görüyorum. İnsanların zihinlerine pranga vurulmuş durumda, bu yüzden Kadir Mısıroğlu'nun bu kadar haykırmasını yadırgamamak lazım. Kadir Mısıroğlu'nun bu kadar güçlü ve gür bir sedayla konuşmasının sebebi tarihe hepimizden daha iyi vakıf olmasıdır. İmanının da güçlü olmasının sebebi aynı zamanda dışarıyı da iyi tanımış olmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Fark etmenin ve farkındalığının önemine değinen Kaplan, "Biz tarihi, kendi tarihimizi, kendi tarihe bakma biçimlerini öğrenebilirsek, kavrayabilirsek ve ardından yazabilirsek. Tarihin nasıl yapılması gerektiğini öğrenir ve tarihi yapmaya başlarız. Çok net söylüyorum tarihi yazamazsanız tarihi yapamazsınız." şeklinde konuştu.

"Bir nesle damgasını vurdu"

Programın kapanışında konuşan Bilal Erdoğan ise Kadir Mısıroğlu'nun mücadeleci kimliğine dikkati çekerek, "Zaman zaman kendisine 'Bu kadar uğraştığına değdi mi?' diye sorduğumuzda verdiği cevaplarla da hakikaten emeklerinin zayi olmadığını anlıyoruz. Nicelerinin hala kitaplarını okuyup, videolarını seyredip takip etmelerinden biliyoruz. Bir nesle damgasını vurdu. Allah razı olsun, böyle mücadele insanları olmayınca bu fikirleri kitlelere, yeni nesillere aktarmak mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

Bir medeniyet kurarken kültür birikiminin önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, adanmış insanların ve adanmış gönüllerin bulunmasının zor olduğunu, varlık kompleksini aşıp kendine tutkuyla bağlanacağı davalar arayan bireyler yetiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kadir Mısıroğlu, Sempozyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Mısıroğlu'nun vefatının 5. yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 14:33:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kadir Mısıroğlu'nun vefatının 5. yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement