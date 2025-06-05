Kadirli Belediyesi'nden Kırlangıç Yavrusuna Su İkramı

Osmaniye'de Kadirli Belediyesi çalışanları, hizmet binasına giren kırlangıç yavrusuna su ikram etti.

Havaların ısınmasıyla ilçeye göç eden kırlangıçlar, Kadirli Belediyesinin Kamil Kara Bulvarı'ndaki hizmet binasına çok sayıda yuva yaptı.

Yuvadaki yumurtadan çıkan bir kuş, binanın açık penceresinden içeriye girdi.

Kırlangıç yavrusunu çalışma masalarında ağırlayan belediye çalışanları, kuşa su verdi.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, uzun yıllardır yuvalama için belediye binasını seçen kırlangıçlara hassasiyet gösterdiklerini belirtti.