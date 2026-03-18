Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadirli'de 15 Bin Kişi Aynı Anda İftar Açtı

18.03.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli'de 13. sokak iftarında 15 bin kişi bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13'üncü sokak iftarında yaklaşık 15 bin kişi aynı anda oruç açtı.

Kadirli Belediyesi tarafından 13'üncüsü düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Çanakkale Caddesi'nde iftar için buluştu.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, burada yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Olcar, "Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, ecdadımızın bizlere emanet ettiği birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunu yaşatmak için geleneksel iftarımızda bir araya geldik. Çanakkale Caddesi'nde kurduğumuz gönül soframızda hem iftarımızı açtık, hem de Çanakkale ruhunu dualarla ve etkinliklerle birlikte yad ettik."dedi.

Tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunan Olcar, katılımcıların ramazan ayını kutladı.

Dualar okunup ilahilerin seslendirildiği iftarda, Hacivat ve Karagöz, semazen, ilahili şiir ile çocuklar için yüz boyama, animasyon ve palyaço gösterileri de sahnelendi.

Kaynak: AA

Osmaniye, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 22:23:53. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.