Kadirli\'de Asayiş Uygulaması: 4 Tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 18 tüfek fişeği, 17 bin makaron, 1 cep telefonu ile 13 bin 880 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.