Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 18 tüfek fişeği, 17 bin makaron, 1 cep telefonu ile 13 bin 880 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Asayiş Uygulaması: 4 Tutuklama - Son Dakika
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