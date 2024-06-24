Kadirli'de Asayiş Uygulamasında 15 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kadirli'de Asayiş Uygulamasında 15 Şüpheli Tutuklandı

Kadirli\'de Asayiş Uygulamasında 15 Şüpheli Tutuklandı

Kadirli ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i tutuklandı. Uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca, 125 kilogram kıyılmış tütün, çalıntı bisiklet, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

24.06.2024 17:33
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Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan asayiş uygulamalarında 3 ruhsatsız tabanca, 125 kilogram kıyılmış tütün, çalıntı olduğu belirlenen bisiklet, hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı.

Kaynak: AA

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