Kadirli\'de Asayiş Uygulamasında 15 Şüpheli Tutuklandı

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Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan asayiş uygulamalarında 3 ruhsatsız tabanca, 125 kilogram kıyılmış tütün, çalıntı olduğu belirlenen bisiklet, hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı.