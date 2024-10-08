Kadirli'de Av Tüfeğiyle Saldırı: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Kadirli'de Av Tüfeğiyle Saldırı: 3 Gözaltı

Osmaniye Kadirli'de bir iş yerine av tüfeğiyle ateş eden 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

08.10.2024 16:52
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş yerine av tüfeğiyle ateş ettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurköprü köyündeki işletmeye ateş açılmasına ilişkin araştırma yaptı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda olayda kullanılan av tüfeği de bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadirli'de Av Tüfeğiyle Saldırı: 3 Gözaltı - Son Dakika

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