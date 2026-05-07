Kadirli'de Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kadirli'de Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

07.05.2026 10:20
Ahmet Karabulut, tartıştığı Yunus Emre Avşar tarafından bıçaklanarak hastanede hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı Yunus Emre Avşar (25) tarafından bıçaklanan Ahmet Karabulut (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Nisan'da Şabaplı köyünde meydana geldi. Ahmet Karabulut ile Yunus Emre Avşar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Avşar, Karabulut'u bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karabulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Karabulut, bu sabah hayatını kaybetti. Karabulut'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan Yunus Emre Avşar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

