Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 6 öğrenciye hediye verildi.
Kaymakam Erdinç Dolu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ile sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren 6 öğrenciyi makamında ağırladı.
Öğrencileri tebrik eden Dolu, çeşitli hediyeler verdi.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Bursluluk Sınavı Birincilerine Ödül - Son Dakika
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