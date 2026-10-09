Kadirli\'de Kur\'an kursuna başlayan çocuklar taç giyip Amin Alayı geçişi yaptı

Kadirli'de Kur'an kursuna başlayan çocuklar taç giyip Amin Alayı geçişi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursuna başlayan çocuklar için Ravza Kur'an Kursu'nda Amin Alayı ve Bed-i Besmele merasimi yapıldı. Çocukların taç giyip dua ettiği etkinlikte ilahiler söylendi ve araç konvoyu eşliğinde Amin Alayı geçişi gerçekleştirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursuna başlayan çocuklar için "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" merasimi düzenlendi.
Ravza Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen törende, çocuklar taç giyip dua etti.
İlahilerin seslendirildiği etkinlikte çocuklar "Amin Alayı" geçişi yaptı.
Vaiz Geylani Şenkal, etkinlikte, Amin Alayı ve Bed-i Besmele'nin Osmanlı döneminde okula başlayacak çocuklar için düzenlenen geleneksel bir eğitim merasimi olduğunu söyledi.
Etkinlik kapsamında araç konvoyu düzenlendi.
Kaynak: AA
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