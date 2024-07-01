Kadirli'de Lavanta Bahçesi Köylülere İstihdam Kapısı Oldu - Son Dakika
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Kadirli'de Lavanta Bahçesi Köylülere İstihdam Kapısı Oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş insanının dedesinden kalan ve kullanılmayan arazide yetiştirmeye başladığı lavanta, köylülere istihdam kapısı oluşturdu. Bahçede çapalamadan fide ekmeye, sulamadan hasada tüm işlerde köy sakinleri istihdam ediliyor. Hasadın ardından yağ yapımında kullanılmayan ve kozmetik firmalarına gönderilmeyen ürünler, bahçe sahibi tarafından köylülere hibe ediliyor. Köylüler, bu ürünlerden süs eşyası yapıp satarak ek gelir kazanıyor.

01.07.2024 11:05
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iş insanının dedesinden kalan ve kullanılmayan arazide yetiştirmeye başladığı lavanta, köylülere istihdam kapısı oluşturdu.

İlçeye bağlı Bekereci köyünde dedesinden kalma 35 dönümlük atıl araziye 50 binden fazla lavanta fidesi eken Yunus Kandırmaz, 4 yıl içinde ektiği lavantalardan gelir elde etmeye başladı.

Bahçede çapalamadan fide ekmeye, sulamadan hasada tüm işlerde köy sakinleri istihdam ediliyor.

Hasadın ardından yağ yapımında kullanılmayan ve kozmetik firmalarına gönderilmeyen ürünler, bahçe sahibi tarafından köylülere hibe ediliyor.

Köylüler, bu ürünlerden süs eşyası yapıp satarak ek gelir kazanıyor.

Bahçede çalışan Bekereci köyü sakini 58 yaşındaki Yeter Yan, AA muhabirine, lavanta bahçesinin köylerinin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Köylerinin adının artık lavantayla anılmaya başlandığını anlatan Yan, bahçenin kendileri için de gelir kapısı olduğunu dile getirdi.

Yan, burada çalışmanın kolay ve rahat olduğunu anlatarak, "Bahçe, bizim geçinmemize de yardımcı oluyor. Mesela çapasını, sulamasını, biçmesini, her türlü toplamasını yapıyoruz. Maddi olarak bize her türlü yardımcı. Köyümüz için çok iyi oldu. Burada çalışmak da ayrı güzel. Her yer mis gibi kokuyor. Hiç yorulmuyoruz." diye konuştu.

Köy sakini Hanife Kandırmaz da köylüleri ve akrabası olan Yunus Kandırmaz'ın kurduğu bahçenin kendileri için yeni bir gelir kaynağı olduğuna dikkati çekti.

Bahçede 4 yıldan bu yana hemen her işte çalıştığını anlatan Kandırmaz, "Ben çocuklarımı üniversitede okuttum, hepsi memur oldu. Hepsini buradan kazandığım parayla okuttum. Buranın çapasını yapıyoruz. Çiçek zamanı çiçeğini toplayıp yağını yaptırıyoruz. Burası bizim için iyi bir uğraş, hobi oldu. Burada çalışmaktan çok mutluyuz." dedi.

"Arazimizin insanlara gelir kapısı olmasından mutluyuz

Bahçe sahibi Yunus Kandırmaz, endüstriyel makine imalatı yaptığını ve 4 yıl önce köyüne dönerek dedesinden kalma atıl durumdaki araziyi lavantayla değerlendirdiğini söyledi.

Lavanta bahçesinde sürekli iş olduğunu anlatan Kandırmaz, kış mevsimi ektikleri fideleri, bahar aylarında çapalayıp suladıklarını, yaz mevsiminde de hasat ettiklerini belirtti.

Burada elde ettikleri ürünlerin yağını çıkarmanın yanı sıra lavantadan ev ve iş yerleri için süs eşyaları da yaptıklarını anlatan Kandırmaz, şöyle konuştu:

"Burada yıl boyunca 20-25 kişi çalışıyor. Bazen 35 kişiyi de bulabiliyor. Çapa zamanı buradaki işçilere 250-300 bin liralık bir ödenek ayırıyoruz. Dört kez çapa yapıyorlar. Diğer ekim, sulama ve hasat zamanı içinde 150-200 bin liralık bir ödenek var. Yani yıl içinde köylülerimize 500 bin liraya yakın bir ödeme yapıyoruz. Bu sezon bu rakamın üzerine çıkacağımızı da düşünüyoruz. Köylümüz, kendilerine istihdam sağlandığı için memnun olduklarını söylüyorlar. Biz de dededen kalma arazimizin insanlara gelir kapısı olmasından dolayı mutluyuz ayrıca köylülerimiz buradaki çiçeklerden yaptıkları süs eşyalarını da satarak ekstra gelir elde edebiliyor."

Kandırmaz, lavanta bahçesi sayesinde hem köylerinin tanıtımını yaptıklarını hem de insanlara güzel bir istihdam kapısı oluşturduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Osmaniye, Kadirli, Bahçe, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadirli'de Lavanta Bahçesi Köylülere İstihdam Kapısı Oldu - Son Dakika

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