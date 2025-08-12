Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, airsoft tabanca, ruhsatsız 1 av tüfeği, 50 bin 800 makaron, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı bisiklet ve 1 altın bileklik ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kadirli'de Narkotik Operasyonu: 10 Tutuklama
