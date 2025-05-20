Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, 2'si kurusıkı 4 tabanca, 2 av tüfeği, 45 tüfek fişeği, bir miktar uyuşturucu ve taş obje ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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