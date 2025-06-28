Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kadirli- Andırın kara yolu Kayasuyu mevkisinde, Serdar Daş'ın kullandığı 80 LB 804 plakalı otomobille sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 VL 491 plakalı kamyon çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin sürücüsü Daş, araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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