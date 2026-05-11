KAEÜ\'de Bitki Islahçıları Günü

11.05.2026 16:23
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Bitki Islahçıları Günü etkinliği ve panel gerçekleştirildi.

Üniversitenin Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bitki Islahçıları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, gıda varlığının insanlık ve ülke için varlığı ile bitki ıslah çalışmalarının geleceğin üretim faaliyetindeki katkılarının önemini anlattı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş de bitki ıslahçılarının sadece ürün geliştirmeyip, aynı zamanda geleceği de koruduklarını, güçlü tohumun güçlü gelecek sağlaması nedeniyle bitki ıslahçılarına büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar ise gıda güvenliğinden iklim krizlerine kadar birçok konuda hatırlatmalarda bulunarak, gıda üretiminin gerisinde bitki ıslahçılarının bulunduğunu, büyük emek verdiklerini hatırlattı.

"Cumhuriyetten Günümüze Bitki Islahı" video gösteriminin ardından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından konser verildi.

Ardından, "Tarımda Bağımsızlık İçin Bitki Islahının Stratejik Rolü" paneline geçildi.

Panelin moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi Dekanı Çınar yaparken, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül "Tarımda Bağımsızlığın Stratejik Önemi ve Yeterlilik", 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Balkaya "Bahçe Bitkileri Islahı, Yeterlilik ve Stratejik Durum" ve KAEÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Ayrancı ise "Tarla Bitkileri Islahı, Yeterlilik Stratejik Durum" sunumlarını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
