KAEÜ'de Öz Güven ve Sınav Korkusu Konferansı - Son Dakika
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KAEÜ'de Öz Güven ve Sınav Korkusu Konferansı

KAEÜ\'de Öz Güven ve Sınav Korkusu Konferansı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde öz güven ve sınav korkusu aşma yolları üzerine bir konferans düzenlendi.

19.11.2024 16:50
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) üniversite öğrencilerine yönelik "Öz güven eksikliği ve sınav korkularını aşma yolları" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan konuşmacı olarak katıldı.

Doğan, gençlere, sınav korkularından baş etmenin yolları ve öz güven eksikliğinin giderilmesi konusunda tavsiyelerde bulunarak, kendine güvenen herkesin başarılı olabileceğini anımsattı.

Kişinin kendiyle ve bedeniyle barışık olmasının başarının yollarını açacağını anlatan Doğan, gençlerde sınav korkusuna öz güven ve bilgi eksikliğinin neden olduğunu vurgulayarak, planlı çalışmanın ve hedef koymanın sınav korkusunu yenmede önemli bir ölçüt olduğunu dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata da "Öz güven eksikliği ve sınav korkularını aşma yolları" konferansı için Doğan'a teşekkür belgesi verdi.

Konferansın ardından Doğan ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Şener, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAEÜ'de Öz Güven ve Sınav Korkusu Konferansı - Son Dakika

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