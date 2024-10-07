KAEÜ\'de Sporcu Sağlığı Merkezi Açıldı

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) ile Ortez ve Protez Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

KAEÜ Stadı içindeki merkezin açılış töreninde konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, spor kadar sporcu sağlığının da önemli olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan tesisin üniversite için önemli olduğunu vurgulayan Demiryürek, spor dostu ve sporcuya destek olan bir kent olarak merkezin ve ekipmanların hayırlı olmasını diledi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de SAUTER'in her branştan sporculara ve sporla ilgilenen vatandaşlara hizmet vereceğini dile getirdi.

SAUTER Yürütücüsü Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat ise merkezin ölçüm ve egzersiz-rehabilitasyon alanı olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu anlattı.

SAUTER'in açılışının ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda hayırsever iş insanı Mustafa Düger'in destekleriyle oluşturulan Ortez ve Protez Laboratuvarı'nın açılışı da yapıldı.