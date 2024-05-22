KAEÜ Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil, Üniversitenin Çalışmaları ve Projeleri Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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KAEÜ Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil, Üniversitenin Çalışmaları ve Projeleri Hakkında Bilgi Verdi

KAEÜ Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil, Üniversitenin Çalışmaları ve Projeleri Hakkında Bilgi Verdi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitenin öğrenci ve proje odaklı çalışmalarını ve elde ettikleri başarıları açıkladı. Karahocagil, kalite ve Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra bölgesel kalkınma, sağlık ve spor turizmi projeleri üzerinde de çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, KAEÜ'nün Türk Üniversiteler Birliği üyesi olduğunu ve üniversitenin adını ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla duyurmayı hedeflediklerini ifade etti.

22.05.2024 18:27
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitede devam eden çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi.

Karahocagil, KAEÜ Yunus Emre Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, öğrenci ve proje odaklı bir üniversite olmaya devam ettiklerini söyledi.

Üniversitenin 21 binden fazla öğrencisi ile kentin önemli bir değeri olduklarını belirten Karahocagil, eğitim öğretim ve hazırladıkları projelerle önemli başarılar elde ettiklerini ifade etti.

Kalite ve Ar-Ge çalışmalarında ciddi adımlar atıldığını vurgulayan Karahocagil, şöyle konuştu:

"Kalite çalışmalarıyla örnek olan bir üniversite olduk. Hazırladığımız yazılım, 3 farklı üniversiteye satıldı ve kalite yazılımları tescillendi. Kalite çalışmalarında 'Ahilik' prensip olarak ele alındı. Biz kalite çalışmalarında Ahiliği model olarak alıyoruz. Ahilik kalite sempozyumu ve meslek ahlakları konusunda çalışmalarımız var. Bölgesel kalkınmada ise tarım ve jeotermal projeleri yürütüyoruz. Sağlık ve spor turizmi projeleri de şehre ciddi katkılar sunulacak."

Karahocagil, üniversitenin Türk Üniversiteler Birliğine üye olduğunu ve amaçlarının KAEÜ'nün adını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha fazla ortaya çıkarılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAEÜ Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil, Üniversitenin Çalışmaları ve Projeleri Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAEÜ Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil, Üniversitenin Çalışmaları ve Projeleri Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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