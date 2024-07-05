KAEÜ Rektörü Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı ile Görüştü

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karahocagil, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı'yı makamında ziyaret ederek, üniversitenin eğitim, gençlik ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde rol alabileceği projeleri görüştü.

Ziyarette KAEÜ'nün eğitimde kalite anlayışıyla ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiğini, bu anlayışın daha ileri bir seviyeye ulaşması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti.

KAEÜ'de eğitim öğretim gören öğrencilerin kişisel, sosyal ve mesleki becerilerini geliştirilmesi adına kurum ve kuruluşlarla ikili iş birliği içinde olduklarını aktaran Karahocagil, Türkiye Ulusal Ajansı ile de ikili ilişkilerini güçlü tutmak istediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı ise uluslararası işbirliği ile yürütülen eğitim, gençlik ve spor projeleri ile ülkenin beşeri sermayesinin geliştirilmesine yönelik en üst düzeyde katkı vermeyi amaçladıklarını, KAEÜ ile ortak çalışmaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.