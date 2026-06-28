Kafkas Kartalları Başkent'te Büyüledi - Son Dakika
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Kafkas Kartalları Başkent'te Büyüledi

Kafkas Kartalları Başkent\'te Büyüledi
28.06.2026 21:23
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İstanbul Kafkas Dans Topluluğu, geleneksel danslar ve etnik müzikle Ankara'da sahne aldı.

İstanbul Kafkas Dans Topluluğu "Kafkas Kartalları", Başkentte sanatseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki gösteride, Kafkas halk danslarının seçkin örnekleri geleneksel koreografiler ve etnik enstrümanlar eşliğinde sahnelendi.

Geleneksel Kafkas halk danslarının estetik gücünün çağdaş sahne anlayışıyla buluştuğu gösteride, cesaret, dayanışma, zarafet ve kahramanlık temaları izleyicilere yansıtıldı.

İzleyiciler, performanslara zaman zaman alkışlarla eşlik etti.

Kaynak: AA

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