İstanbul Kafkas Dans Topluluğu "Kafkas Kartalları", Başkentte sanatseverlerle buluştu.
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki gösteride, Kafkas halk danslarının seçkin örnekleri geleneksel koreografiler ve etnik enstrümanlar eşliğinde sahnelendi.
Geleneksel Kafkas halk danslarının estetik gücünün çağdaş sahne anlayışıyla buluştuğu gösteride, cesaret, dayanışma, zarafet ve kahramanlık temaları izleyicilere yansıtıldı.
İzleyiciler, performanslara zaman zaman alkışlarla eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Kafkas Kartalları Başkent'te Büyüledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?