Kağıthane Belediyesi, 2024 Yılı Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi, 2024 Yılı Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

Kağıthane Belediyesi, 2024 Yılı Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

Kağıthane Belediyesi, 2024 yılı boyunca ilçede gerçekleştirdiği yol ve altyapı yenileme çalışmaları hakkında bilgiler sundu. Asfaltlama, parke döşeme, yağmur suyu kanalı inşası ve fiber optik altyapı projeleri ile güvenli ulaşım ve modern yaşam alanları oluşturuldu.

04.01.2025 14:21  Güncelleme: 14:23
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KAĞITHANE Belediyesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik bilgi verdi.

Belediyeden yıl boyunca yapılan çalışmalara yönelik şu bilgiler verildi:

"İlçe genelinde yolları yenilemek ve vatandaşların güvenli bir ulaşım sağlaması için 9 bin 261 ton asfalt kullanıldı. Ayrıca 120 bin 751 metrekarelik alanda parke taşlarıyla yollar ve kaldırımlar düzenlendi. Bu çalışmalar Kağıthane'nin sokaklarına modern bir görünüm kazandırırken, yaya ve araç trafiği için de büyük kolaylık sağladı.

"Olası su baskınlarını önlemek amacıyla 3 bin 150 metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı döşendi. Bunun yanı sıra 640 metreküp perde duvar inşa edilerek hem altyapı güçlendirildi hem de sokaklar daha güvenli hale getirildi.

"İlçedeki yol ve merdiven güvenliğini artırmak için 4 bin 559 metre korkuluk montajı yapıldı. Düzenli trafik akışını sağlamak adına ise 10.961 metre uzunluğunda yol çizgisi çalışması gerçekleştirildi.

"Fiber optik altyapı projeleri kapsamında, 15 sokakta yeni hatlar döşenerek internet hızı 20 kat artırıldı. Ayrıca 53 sokakta havai elektrik hatları yer altına alınarak hem görüntü kirliliği önlendi hem de altyapı daha dayanıklı hale getirildi.

"Kağıthane genelinde, 26 bin 961 noktada mobil tamirat hizmeti sağlanarak trafikte sürüş güvenliği arttırıldı."

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçe sakinlerine verdikleri destek için teşekkür ederek yapılan çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi:

"2024 yılı boyunca ilçemizin her köşesine dokunarak sorunlara çözüm ürettik ve halkımıza daha konforlu bir yaşam alanı sunmak için çalıştık. Bu başarı, ekiplerimizin özverisi ve siz değerli hemşerilerimizin desteğiyle mümkün oldu. 2025'te de aynı azimle yeni projeleri hayata geçireceğiz. Hep birlikte Kağıthane'mizi daha ileriye taşıyacağız."

Kaynak: DHA

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