Kağıthane Cendere Vadisi\'nde toprak kayması sonrası belediye ekipleri toprak taşıyor

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası Cendere Vadisi'nde meydana gelen toprak kaymasının ardından belediye ekipleri, çalışma başlattı. Kayan toprak iş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yüklenip bölgeden taşınıyor. Çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul'da 14 Ekim'de şiddetli yağışın ardından birçok bölgede su baskınları ve toprak kayması meydana geldi. Kağıthane Cendere Vadisi'ndeki toprak kaymasının ardından bugün bölgeye giden belediye ekipleri çalışma başlattı. Yamaçtan kopan toprak ve moloz yığınları belirli alanlarda birikerek tehlike oluşturdu. İş makineleriyle kaldırılan toprak, hazır bekletilen hafriyat kamyonlarına yüklenerek bölgeden taşınıyor. Olası yeni bir kayma riskine Cendere Vadisi'ndeki çevresinden güvenlik önlemi de alındı.