Kağıthane'de Bodrum Katına Giren Yılan Yakalandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Bodrum Katına Giren Yılan Yakalandı

Kağıthane\'de Bodrum Katına Giren Yılan Yakalandı

Kağıthane'deki bir binanın bodrum katına giren yılan, Türkiye Yaban Hayatı Koruma Derneği üyeleri tarafından yakalandı. Yılan, doğal alanına bırakılmak üzere şehir dışına götürüldü. Yılanın zehirsiz olduğu belirtildi.

02.06.2024 14:05
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Kağıthane'de bir binanın bodrum katına giren yılan, Türkiye Yaban Hayatı Koruma Derneği üyeleri tarafından yakalandı.

Çeliktepe Mahallesi'ndeki binanın yanında dün akşam yılan gören vatandaşlar, Türkiye Yaban Hayatı Koruma Derneğini arayıp yardım istedi.

Dernekten gelen ekip, binanın bodrum katına giren yılanı yakaladı.

Mahalle sakinleri ekibe teşekkür ederken, yılan doğaya salınmak üzere şehir dışına götürüldü.

Türkiye Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı Ahmet Taşçı, yakaladıkları yılanın zehirsiz olduğunu belirterek, "Yılanlar düşündüğümüz gibi tehlikeli canlılar değildir, ancak onlar da kendi hayatını korumak için bazı şeyler yapacaktır. Elimizdeki yılan zehirsiz, yetişkin bir sarı yılan. Çok güzel bir tür. Yılanı bu alandan kurtardık, doğal alanına bırakacağız. Mahalleliye çok teşekkür ediyoruz, çünkü öldürmediler ve bizi aradılar. Biz de gelip aldık. Evinizde, çevrenizde bir yılanla karşılaştığınız zaman bize ulaşın, gelip alırız." dedi.

Öte yandan, bir kedinin yılana yaklaşması, yılanın kediye karşı kendisini koruması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de Bodrum Katına Giren Yılan Yakalandı - Son Dakika

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