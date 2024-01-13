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Kağıthane'de çıkan yangın 2 binaya daha sıçradı - Son Dakika
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Kağıthane'de çıkan yangın 2 binaya daha sıçradı

Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi Okul Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki 2 binaya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı ve yangın sırasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Yangın söndürüldükten sonra 3 binada soğutma çalışması yapıldı.

Kağıthane\'de çıkan yangın 2 binaya daha sıçradı
13.01.2024 - 08:13,
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Kağıthane'de bir binanın çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yahya Kemal Mahallesi Okul Caddesi'nde 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de vinç yardımıyla yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın sırasında binada mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlileri bu kişilere ayakta müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, ardından 3 binada soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA
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