Kağıthane'de Enişte Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

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Kağıthane'de, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini tartışma sırasında silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Ocak Cuma günü Merkez Mahallesi'ndeki evlerinde boşanma aşamasında olan E.E. ile Ş.E. arasında tartışma yaşandı.

Bu sırada E.E'nin kardeşi K.E.K. de eve geldi.

K.E.K, boşanmayla ilgili tartışmada eniştesi Ş.E'yi tabancayla vurup yaraladı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ş.E, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eyüpsultan'da ruhsatsız tabanca ve 4 fişekle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.