Kağıthane'de evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son anları kamerada
Kağıthane'deki evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri, yaşadığı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kılıç'ın binaya gelip asansör beklediği anlar yer alıyor; arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri yaşadığı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nurtepe Mahallesi Görkemli Sokak'taki evinde ölü bulunan 51 yaşındaki Kılıç'ın son görüntülerine ulaşıldı.
Dairesinin bulunduğu apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kılıç'ın binaya geldiği ve asansör beklediği anlar yer alıyor.
Kılıç'tan dün haber alamayan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Olay yerindeki çalışmaların ardından Kılıç'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatılmıştı.
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