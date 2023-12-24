Kağıthane\'de kadın cinayeti: B.D., karısı ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği H.E.\'yi sopayla öldürdü

KAĞITHANE'DE B.D., karısı ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği H.E.'yi sopa ile başına vurarak öldürdü.

Olay, dün 22.40 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.D. (46) karısı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü H. E.(51) ile evinin önünde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.D. kavga sırasında H.E.'nin kafasına sopayla vurdu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE BIÇAK BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada, bir adet bıçak bulundu. B.D. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. B.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.