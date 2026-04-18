Kağıthane\'de Kamyon Devrildi

KAĞITHANE'de sürücüsünün inşaat demiri indirmek için damperi kaldırdığı kamyon yan yattı. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.

Olay, saat 15.50 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teyyar Yalman idaresindeki 52 ACA 715 plakalı kamyonla, inşaat demiri boşaltmak amacıyla duraksayarak damperini kaldırdı. O sırada kamyon sola doğru devrildi. Kazada yaralanan olmazken kamyonda hasar oluştu. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.