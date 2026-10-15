Kağıthane\'de köprü ayağına takılan 40\'lı yaşlardaki erkek cesedi bulundu

Kağıthane'de köprü ayağına takılan 40'lı yaşlardaki erkek cesedi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıthane Sadabad mevkisinde dere kenarında köprü ayağına takılmış erkek cesedini görenler durumu yetkililere bildirdi. 40'lı yaşlardaki erkeğin selin ardından hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken polis çalışma başlattı.
KAĞITHANE'de dere kenarında köprü ayağına takılmış erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin, selin ardından hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Kağıthane Sadabad mevkisinde dere kenarında köprü ayağına takılmış cesedi görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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