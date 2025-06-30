Kağıthane'de bir ikametin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ortabayır Mahallesi'nde bulunan bir ikametin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, plakasız motosiklet kullanan kasklı 2 şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.
Şüpheliler F.K. (26) ve kardeşi F.K. (21) Şişli'deki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 1 fişek, olayda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de Kurşunlama: İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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