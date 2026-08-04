Kağıthane'de Motosikletli Saldırı: Eski Sevgili Bıçağını Kendi Kendine Kesti - Son Dakika
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Kağıthane'de Motosikletli Saldırı: Eski Sevgili Bıçağını Kendi Kendine Kesti

Kağıthane\'de Motosikletli Saldırı: Eski Sevgili Bıçağını Kendi Kendine Kesti
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Buğra E., eski sevgilisiyle yürüyen çifti motosikletle tehdit edip, Serkan E.'yi bıçakladı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de Buğra E. (18), motosikletle eski kız arkadaşı E.A.U. (16) ile Serkan E.'nin (18) yanına gitti. İddiaya göre Buğra E. bir süre sonra motosikletini ikilinin üzerine sürdü. Ardından da kaldırıma çarparak düştükten sonra ayağa kalkıp Serkan E.'yi sol bacağından bıçakladı. Bıçağı çekerken kendi elini de kesen Buğra E., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 30 Haziran Salı günü saat 20.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A.U., erkek arkadaşı Serkan E. ile yolda yürüdüğü sırada eski erkek arkadaşı Buğra E. motosikletle yanlarına geldi. İddiaya göre Buğra E., motosikletini ikilinin üzerine sürdü. Kaldırıma çarparak yere düşen Buğra E., ayağa kalktıktan sonra Serkan E.'yi bıçakla sol bacağından yaraladı.

BIÇAĞI ÇIKARIRKEN ELİNİ KESTİ

Buğra E., bıçağı çıkardığı sırada kendi elini de kesti. Olaya müdahale eden Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Serkan E., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Buğra E. ise Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Buğra E., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Buğra E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Buğra E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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