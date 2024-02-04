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Kağıthane'de Sahte Plaka Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kağıthane'de Sahte Plaka Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kağıthane\'de Sahte Plaka Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuaförde sahte plaka basımı yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri operasyon düzenleyerek şüpheli E.K'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada birçok sahte plaka ekipmanı ele geçirildi. İş yeri mühürlendi ve şüpheli adliyeye sevk edildi.

04.02.2024 14:01
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Kağıthane'de sahte plaka bastığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına aldı.

Gürsel Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuaförde sahte plaka basımı yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli E.K'yi gözaltına alan ekipler, burada yaptıkları aramada 1 soğuk pres makinesi, 1 plaka boyama makinesi, 6 plaka basım kalıbı, 31 satışa hazır plaka, 284 harf basım kalıbı, 212 sayı basım kalıbı, 277 boş plaka ile 198 plaka etiketi ele geçirildi.

Söz konusu iş yeri zabıta görevlilerince mühürlenirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kağıthane'de Sahte Plaka Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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