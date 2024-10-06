Kağıthane'de Saldırı Anı Kamerada

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Kağıthane'de, bir sürücünün darbedildiği, aracına demir sopa ve çekiçlerle zarar verildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kemerburgaz Caddesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre, Ercan K'nin kullandığı araç trafikte seyir halindeyken 2 araç tarafından durduruldu.

Hafif ticari araçlardan demir sopa ve çekiçlerle inen 5 kişi hem Ercan K'yi darbetti hem de aracının far ve camlarını kırdı.

Çevredekiler saldırganlara engel olmaya çalışsa da başarılı olmadı.

Şüpheliler bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olayda çekiç ve sopa darbeleriyle yaralanan Ercan K, karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Yaşananlar, cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.