Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yetirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grubun karşılaşması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada O.Y. (20), M.A. (30), H.Y. (38) ve S.Y. (25) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan O.Y. ve M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan H.Y'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Yapılan incelemede, olayda hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralı 2 kişinin kasten yaralama, gasp, yağma ve hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Caddeyi, güvenlik şeridi çekerek kapatan ekipler olay yerinde 40 boş kovan buldu.
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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